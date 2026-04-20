Una persona atrapada y al menos otras cuatro heridas tras una colisión frontal causada por una avispa en Parada de Arriba

Al menos cinco personas han resultado heridas tras la colisión frontal entre dos turismos a las 15:15 horas de este lunes en el kilómetro 9 de la CL-517, a la altura de Parada de Arriba, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Uno de los vehículos, ocupado por una pareja, habría invadido el carril contrario por la presencia de una avispa.

Los heridos se encontraban conscientes -uno de ellos con la nariz y cejas rotas- a la llegada del personal del Sacyl, que se ha personado en un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y dos ambulancias para prestar asistencia sanitaria y trasladar a los afectados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Los santitarios han recibido el apoyo del equipo médico de Atención Primaria del centro de Salud Periurbana Sur.

Accidente en Parada de arriba | Mateo J

Uno de los heridos, además, se encontraba atrapado en el interior del turismo, por lo que ha sido también necesaria la intervención de dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca.

Accidente en Parada de arriba | Mateo J

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a restringir la circulación por la zona para facilitar la labor de los Servicios de Emergengias, lo que ha provocado grandes retenciones. La DGT ha informado posteriormente del corte de ambos carriles de la CL-517 en su mapa online para ayudar a los conductores a tomar otra alternativa: la SA-121 hacia la DSA-522 (sentido decreciente) o tomar la SA-70 desde la rotonda de Doñinos hacia la N-620 (sentido decreciente).