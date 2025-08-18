Una persona herida en una colisión entre un camión y turismo en el paseo de Canalejas

La persona se encontraba mareada tras el impacto y fue atendida por los servicios de emergencia

Este lunes ha tenido lugar una colisión lateral entre un camión y un turismo en torno a las 09:35 horas, en el número 67 del paseo de Canalejas.

Como consecuencia del impacto, una persona ha resultado herida y requiriendo asistencia sanitaria ya que se encontraba mareada.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Sacyl, que atendieron a la persona afectada.

