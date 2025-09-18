Una persona herida tras sufrir una caída con un patinete en el carril bici del río

Una persona ha resultado herida en la tarde de este jueves tras sufrir una aparatosa caída mientras circulaba con un patinete eléctrico por el carril bici del entorno del río, una de las zonas más transitadas por deportistas y paseantes.

El accidente se produjo pasadas las 20:00 horas, cuando, la persona perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocándose diversas lesiones. Algunos viandantes que se encontraban en las inmediaciones acudieron rápidamente para auxiliar a la persona accidentada y dar aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal sanitario atendió a la víctima en el mismo carril bici. Tras una primera valoración, se procedió a su traslado al Hospital de Salamanca.