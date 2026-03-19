Una persona resulta herida al caerse de la moto en la rotonda Leonardo Da Vinci

A las 10:18 horas, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de una caída de moto en la rotonda Leonardo Da Vinci.

Producto de la misma, el motorista ha quedado tendido en el asfalto y varios viandantes han acudido a socorrerlo mientras la asistencia sanitaria se desplazaba hasta el lugar.

Asimismo, agentes de la Policía Local y Nacional se han personado en el punto del incidente para colaborar y regular el tráfico de la zona.

Por el momento no ha trascendido la edad del herido, así como tampoco si ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.