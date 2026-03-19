Una persona resulta herida al caerse de la moto en la rotonda Leonardo Da Vinci
El motorista ha quedado tendido en el asfalto y varios viandantes han acudido a socorrerlo
A las 10:18 horas, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de una caída de moto en la rotonda Leonardo Da Vinci.
Producto de la misma, el motorista ha quedado tendido en el asfalto y varios viandantes han acudido a socorrerlo mientras la asistencia sanitaria se desplazaba hasta el lugar.
Asimismo, agentes de la Policía Local y Nacional se han personado en el punto del incidente para colaborar y regular el tráfico de la zona.
Por el momento no ha trascendido la edad del herido, así como tampoco si ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.
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