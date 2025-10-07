Herida grave una persona al sufrir un accidente en La Fuente de San Esteban y quedar atrapada en el interior de su furgoneta con un caballo

El conductor de una furgoneta y el caballo que transportaba en un remolque han sido excarcelados por los bomberos de la Diputación de Salamanca sobre las 2:30 horas de este martes, 7 de octubre, tras sufrir un accidente en el kilómetro 2 de la SA-215, a la altura de La Fuente de San Esteban.

Debido al impacto, el caballo se ha desplazado a la parte delantera del vehículo, complicando tanto su extracción como la de su dueño, que, tras ser liberado, ha sido trasladado en estado grave al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil también se ha personado en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y facilitar la labor del resto de Servicios de Emergencias.