De un conductor sin permiso en La Aldehuela a personas arrojando vasos: así ha sido la madrugada de este sábado en Salamanca

La Policía Local ha atendido un total de ocho avisos, la mayoría relacionados con el alcohol y las drogas

Furgon Policía Local
Furgon Policía Local

El ambiente preferias en Salamanca se ha visto acompañado de un aumento de las incidencias durante la madrugada de este sábado, 6 de septiembre. La Policía Local ha atendido un total de ocho avisos relacionados con el alcohol, las drogas o ilegalidades al volante.

La primera incidencia se ha registrado a las 0:43 horas en el paseo de Canalejas, donde un conductor ha dado positivo en un control de alcoholemia. Una hora después, sobre las 01:53, los agentes se han trasladado a la calle Padre Báñez por molestias por ruidos. Dos personas, además, han sido denunciadas por arrojar vasos a la vía pública.

Entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, la Policía Local de Salamanca ha ayudado a los bomberos en el rescate de cinco personas atrapadas en un ascensor de Gran Vía; ha decomisado sustancias estupefacientes e interceptado a un conductor sin permiso de circulación en la avenida de La Aldehuela; y ha localizado al piloto de un dron en la calle Villar Formoso tras hacerlo volar en las inmediaciones de la calle Miguel Ángel.

A partir de las 6:00 horas, el alcohol y las drogas han vuelto a ser protagonistas. En la avenida de Villamayor se ha registrado una alcoholemia positiva y en la de Portugal se ha decomisado cocaína a una persona. También se ha formulado la denuncia correspondiente.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats