Varias personas atrapadas dentro de un vehículo tras un accidente en Berrocal de Huebra

El vehículo ha dado varias vueltas en la carretera SA-210 y hay varias personas atrapadas en su interior

Este sábado 18 de octubre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertada de un accidente en las carreteras de Salamanca.

En concreto, el suceso se ha producido sobre las 17:40 horas en el kilómetro 14 de la carretera SA-210, en Berrocal de Huebra. Allí, un vehículo ha dado varias vueltas de campana y varias personas se encuentran atrapadas en su interior.

Hasta allí se han desplazado tanto Guardia Civil de Tráfico, como Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias sanitarias Sacyl, con hasta un helicóptero sanitario.

Salamanca24Horas.com ampliará esta información cuando se conozcan más datos

