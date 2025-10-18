Varias personas atrapadas dentro de un vehículo tras un accidente en Berrocal de Huebra

Este sábado 18 de octubre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertada de un accidente en las carreteras de Salamanca.

En concreto, el suceso se ha producido sobre las 17:40 horas en el kilómetro 14 de la carretera SA-210, en Berrocal de Huebra. Allí, un vehículo ha dado varias vueltas de campana y varias personas se encuentran atrapadas en su interior.

Hasta allí se han desplazado tanto Guardia Civil de Tráfico, como Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias sanitarias Sacyl, con hasta un helicóptero sanitario.

Salamanca24Horas.com ampliará esta información cuando se conozcan más datos