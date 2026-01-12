Dos personas atrapadas tras el vuelco de un coche en Garcibuey

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso, en la mañana de este lunes, alertando de un accidente en Garcibuey.

Las citadas fuentes refieren que se trata del vuelco de un coche en el kilómetro 37 de la carretera SA-220.

Asimismo, producto del siniestro, dos personas -cuya edad, género y estado tras el incidente por el momento no ha trascendido- se encuentran atrapadas en el interior del vehículo.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Salamanca, Bomberos de la Diputación de Salamanca -para favorecer las labores de excarcelación- y personal sanitario de Sacyl junto a un helicóptero medicalizado para atender a ambas víctimas.

Cabe recordar que el suceso ha ocurrido en el mismo lugar en el que, en octubre de 2023, falleció un motorista, de 49 años de edad, y otro quedó inconsciente.

