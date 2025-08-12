Dos personas heridas en un accidente en el casco urbano de La Alberca

Dos personas han resultado heridas en un accidente que ha tenido lugar en el casco urbano de la localidad serrana de La Alberca durante la madrugada de este martes. El servicio de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso as las 6.04 horas de la mañana alertando de un accidente en la avenida Peña de Francia, en la localidad salmantina de La Alberca. Se trata de una vía en el casco urbano que comunica directamente con el camino hacia la Peña de Francia.

El 1-1-2 Castilla y León alerta a Guardia Civil y Sacyl, que en vía una ambulancia desde el Centro de Salud de la localidad. Llegados al punto del accidente atienden a dos varones, uno de 25 años y otro de 20 que finalmente son trasladados al Punto de Atención Continuada de La Alberca.