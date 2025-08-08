Dos personas heridas, una de ellas atrapada, tras el vuelco de una furgoneta en Nava de Sotrobal

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes en la carretera SA-114, a la altura dle kilómetro 5, en el término municipal de Nava de Sotrobal.

Según han informado fuentes oficiales del servicio de emergencias, el siniestro se ha producido tras la salida de vía de una furgoneta que, posteriormente, ha volcado. El aviso fue recibido a las 18:26 horas.

Tras recibir la alerta, se activó de inmediato el protocolo de emergencias y se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que han acudido al lugar de los hechos para regular la circulación y esclarecer las causas del suceso.

Asimismo, se ha requerido la intervención de los Bomberos de la Diputación para excarcelar a una persona que se encontraba atrapada en el interior de la furgoneta.

Por el momento, no ha trascendido si las lesiones sufridas por las víctimas revisten gravedad y si han sido trasladadas al Hospital de Salamanca.