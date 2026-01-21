Dos personas heridas tras una colisión en Ciudad Rodrigo
Las víctimas son un hombre y una mujer, de 76 y 56 años respectivamente
Apenas dos minutos después de las 11:30 horas de la mañana de este miércoles, el 112 de Castilla y León era alertado de un accidente en Ciudad Rodrigo.
El suceso, un golpe por alcance, ha tenido lugar concretamente en la avenida Portugal, a la altura de la gasolinera, tal y como refería el alertante.
Producto de los hechos, un hombre de 76 años y una mujer de 56 han requerido asistencia sanitaria.
Hasta el lugar del incidente se han trasladado agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para valorar el estado de ambas víctimas in situ y, en el caso de que se precise, trasladarlas al Hospital de Salamanca.
También te puede interesar
Lo último