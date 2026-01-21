Dos personas heridas tras una colisión en Ciudad Rodrigo

Apenas dos minutos después de las 11:30 horas de la mañana de este miércoles, el 112 de Castilla y León era alertado de un accidente en Ciudad Rodrigo.

El suceso, un golpe por alcance, ha tenido lugar concretamente en la avenida Portugal, a la altura de la gasolinera, tal y como refería el alertante.

Producto de los hechos, un hombre de 76 años y una mujer de 56 han requerido asistencia sanitaria.

Hasta el lugar del incidente se han trasladado agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para valorar el estado de ambas víctimas in situ y, en el caso de que se precise, trasladarlas al Hospital de Salamanca.