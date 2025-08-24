Dos personas heridas, una grave, tras un atropello en la Gran Vía

Dos personas han resultado heridas este domingo tras ser atropelladas en la Gran Vía, en un suceso que ha movilizado a los servicios de emergencias de la ciudad. Según informó la sala del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, entre los heridos se encuentra una persona en estado grave.

El aviso llegó al 112 a las 6:11 de este domingo 24 de agosto, señalando que un varón y una mujer habían sido atropellados, y que al menos uno de ellos presentaba lesiones de gravedad. De inmediato, la sala de operaciones dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió a los dos heridos en el lugar y los trasladó posteriormente al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias del atropello ni sobre el estado actualizado de los heridos. La Policía Local y Nacional se encuentran investigando los hechos.