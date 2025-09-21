Dos personas quedan atrapadas en su vehículo tras volcar en Ledesma

Así ha quedado el vehículo volcado en Ledesma con presencia de los bomberos de Ledesma

Dos personas han quedado atrapadas tras volcar su vehículo en Ledesma, más en concreto en la SA-305, en el kilómetro 48. Aunque conscientes ambas, se ha solicitado la asistencias de las emergencias sanitarias del Sacyl que han atendido in situ a los afectados.

El vehículo se habría salido de la vía y habría volcado después, dejando dos personas atrapadas en el interior del mismo, por lo que los bomberos del parque de Ledesma se han movilizado hasta el lugar.

Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico también se ha desplazado hasta el lugar para controlar el tránsito de vehículos y estudiar la situación. El propio accidente ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, además de un equipo médico de Ledesma y un helicóptero medicalizado. Más tarde, ambas personas, de 75 años, han sido trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.