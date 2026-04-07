Dos personas resultan heridas en un accidente en Babilafuente

Dos coches han chocado, en el mediodía de este martes, en el kilómetro 6 de la SA-810, a la altura de Babilafuente.

En el incidente, una colisión por alcance, se han visto implicados dos coches. Asimismo, producto del golpe, dos personas han resultado heridas.

Tal y como refiere el 112 de Castilla y León, quien ha sido notificado del siniestro a las 14:49 horas, las víctimas son un hombre, aquejado de dolor en las cervicales, y una mujer, que presentaba molestias en una de las rodillas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para atender a ambos heridos en el lugar de los hechos y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.