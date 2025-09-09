Dos personas resultan heridas en distintos accidentes de tráfico ocurridos en la mañana de este martes en Salamanca

La mañana de este martes ha estado marcada por dos accidentes de tráfico que se han saldado con dos personas heridas en Salamanca. Ambos sucesos requirieron la intervención de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad, que se desplazaron rápidamente hasta los lugares de los hechos.

El primero de los incidentes se produjo a las 10:30 horas en el cruce de la calle La Coruña con la calle Madrigal de las Altas Torres. En este punto se registró una colisión entre un turismo y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, resultó herido el conductor de la motocicleta, un varón de 67 años que, según los primeros informes, se encontraba consciente en el momento de la asistencia. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que prestaron atención médica al herido y posteriormente fue dado de alta en el lugar.

Apenas seis minutos más tarde, a las 10:36 horas, se ha producido otro accidente en la avenida de Portugal, a la altura del número 190. En este caso, una mujer de 25 años fue atropellada por un turismo mientras cruzaba la calzada por un paso de peatones.

Según testigos presenciales, la víctima estaba atravesando el paso de cebra cuando fue arrollada. Varios vecinos que se encontraban en la zona han manifestado que el semáforo ubicado en ese punto —"ese que no se pone en verde para peatones", según sus palabras— no funciona correctamente desde hace tiempo. Aseguran que los fallos en la señalización provocan situaciones de riesgo a diario y que son frecuentes los sustos entre conductores y viandantes.

Como consecuencia del atropello, se cortó el tráfico en uno de los carriles de bajada de la avenida de Portugal durante la intervención de los servicios de emergencia, lo que provocó retenciones puntuales.