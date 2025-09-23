Pierde el control de su coche y acaba en un regato en la carretera de Naharros

Una mujer de 41 años ha requerido ser atentida por los sanitarios tras sufrir un accidente en la mañana de este martes. Se trata, por ende, del tercero registrado en lo que llevamos de jornada.

Los hechos han ocurrido a las 8:29 horas, en la carretera de Naharros, en la zona limítrofe entre Santa Marta y Pelabravo.

El 1-1-2 de Castilla y León ha ha referido que el vehículo implicado ha sufrido una una salida de vía y ha terminado en un regato. La conductora aparentemente, refieren estas mismas fuentes, no se encuentra herida aunque, eso sí, presentaba una crsis de ansiedad.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Local de Santa Marta, Guardia Civil de Tráfico y asistencia sanitaria.

Asimismo, se ha requerido la intervención de los bomberos de la Diputación para extraer el vehículo del lugar.