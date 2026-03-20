Pierde el control de su coche y choca contra el quitamiedos en Sotoserrano

En el mediodía de este viernes, a las 13:34 horas, los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando un accidente en la carretera SA-225, a la altura del kilómetro 18.

Tal y como refieren fuentes oficiales, el incidente se trata de la salida de vía de un coche y posterior choque contra la bionda a la altura del municipio salmantino de Sotoserrano.

Pese a que inicialmente no se solicitaba asistencia sanitaria, finalmente se ha requerido la intervención de los facultativos para atender al conductor, un hombre de 79 años, que se encontraba desorientado.

En el lugar, así pues, se han personado agentes de la Guardia Civil, así como una ambulancia de Sacyl para atender al herido in situ y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.