Pierde el control de su coche, se sale de la vía y se estampa contra un poste en el céntrico cruce de Reyes de España en Salamanca

El céntrico cruce de la avenida Reyes de España, en Salamanca capital, ha sido el escenario este sábado 17 de enero, a pocos minutos de las 22:00 horas, de un aparatoso accidente que, afortunadamente, no ha tenido daños personales. Aunque sí materiales, puesto que el único vehículo implicado ha resultado bastante accidentado.

Por lo que agentes de la Policía Local de Salamanca desplegados en el lugar ha explicado a SALAMANCA24HORAS, el conductor del turismo habría perdido el control de su vehículo y habría impactado con fuerza contra un poste; incluso le han saltado los airbags. Después, del propio impacto, el coche se habría ido hacia atrás.

Actualmente, se desconocen más datos de lo ocurrido, aunque los agentes van a realizarle al conductor las pertinentes pruebas de alcoholemia para confirmar o no que la conducción bajo los efectos del alcohol pudiera estar relacionada con el incidente.