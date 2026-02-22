Pierde el control de su coche y termina en la cuneta de la carretera de Cabrerizos

Durante las primeras horas de la mañana de este sábado, se ha producido un accidente de tráfico el término municipal de Cabrerizos.

En el incidente tan solo ha estado involucrado un vehículo, que ha terminado en la cuneta tras perder el control y salirse de la vía. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para controlar la situación y evitar incidentes nuevos, como una grúa que mover el coche accidentado.

Afortunadamente, no se lamentan daños personales, tan solo materiales en la carrocería del vehículo.