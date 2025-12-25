Pierde el control de su vehículo y acaba dentro de la rotonda del E.Lecrerc

Un coche ha sufrido un accidente durante la madrugada de este viernes, tras perder el control el conductor y acabar en el interior de la rotonda del E.Lecrerc.

El incidente ha tenido lugar pasadas las 00:00 horas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo tanto de la intervención como de la investigación del suceso.

Por el momento, no ha trascendido si ha sido necesaria asistencia sanitaria para el conductor u ocupantes del vehículo, así como las causas exactas que han podido causar el siniestro.

Salamanca24horas ampliará esta información