Pierde el control de su vehículo y choca contra un muro en Salamanca
Una mujer de unos 30 años resultó herida tras el accidente ocurrido entre las calles Imperial y Pavía
Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este lunes después de que el turismo en el que circulaba se empotrara contra un muro entre las calles Imperial y Pavía, en Salamanca capital, tras sufrir un fallo en los frenos.
El aviso del accidente se recibió a las 12:17 horas y rápidamente se solicitó asistencia sanitaria para atender a la conductora herida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y personal sanitario de Sacyl.
El impacto obligó a intervenir a los servicios de emergencia en una zona que registró momentos de tensión tras el choque.
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