Pierde el control de su vehículo y derriba una valla en el paseo de San Vicente

Un conductor pierde el control de su vehículo e impacta contra una valla en el paseo de San Vicente

Un turismo se ha empotrado este lunes, pasadas las 17:00 horas, contra la valla que separa la acera de la calzada en el paseo de San Vicente. El conductor perdió el control del vehículo por causas que todavía se están investigando.

A pesar del impacto, no se han registrado heridos. El choque ha provocado daños materiales tanto en el mobiliario urbano como en el propio vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos de Salamanca, que aseguraron la zona y procedieron a retirar los restos de la valla dañada para evitar riesgos a los peatones y al tráfico.

Además, las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas al conductor arrojaron resultado negativo.

Andrea Mateos

