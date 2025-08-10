Pierde el control de su vehículo e impacta contra un semáforo en la glorieta de Castilla y León en Garrido

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por un accidente de tráfico en la glorieta de Castilla y León, en el barrio de Garrido, alrededor de las 17:30 horas de este domingo.

El conductor de un turismo ha perdido el control de su vehículo dentro de la glorieta y se ha salido de la misma, impactando contra un semáforo en la acera.

Afortunadamente, se trata de un incidente sin heridos, ni daños personales.

Un suceso muy similar ocurrió también este sábado, pero a primera hora de la mañana, cuando otro conductor perdió el control de su vehículo en la glorieta del barrio Vistahermosa. Tampoco en este accidente se registraron heridos.