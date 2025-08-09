Pierde el control de su vehículo y se estrella contra una farola en la glorieta del barrio Vistahermosa

Salida de la vía en la glorieta del barrio Vistahermosa

A primera hora de este sábado 9 de agosto, se ha producido un accidente de tráfico en la glorieta del barrio Vistahermosa.

El conductor de un turismo ha perdido el control de su vehículo dentro de la glorieta y se ha salido de la misma, impactando contra una de las farolas sobre la acera.

Afortunadamente, se trata de un incidente sin heridos, ni daños personales.