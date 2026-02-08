Pierde el control del vehículo, pasa por encima de una rotonda y choca en la avenida de la Merced

Un coche atraviesa una rotonda y acaba destrozado en la avenida de la Merced

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar en la avenida de la Merced pasadas las 5:30 horas cuando una mujer ha perdido el control de su vehículo, ha pasado por encima de la rotonda situada junto a la Facultad de Psicología y ha terminado chocando contra una señal de tráfico.

El coche ha quedado totalmente siniestrado a consecuencia del impacto, aunque, afortunadamente, la conductora ha resultado ilesa.

A raíz del accidente, la avenida ha permanecido cortada al tráfico durante un tiempo.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos, que han tenido que intervenir para limpiar la calzada debido a una fuga de gasolina y a los restos del vehículo que habían quedado esparcidos sobre la vía.