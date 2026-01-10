Pillado conduciendo sin permiso y bajo los efectos del alcohol en Salamanca

Durante la pasada madrugada, alrededor de las 00:10 horas, la Policía Local de Salamanca ha pillado a un conductor circulando sin permiso y bajo los efectos del alcohol.

Ha sido durante un control situado en la calle Condes de Crespo Rascón cuando los agentes, a la altura del número 15, han interceptado un positivo en alcoholemia. Minutos más tarde, durante la actuación, también han comprobado que dicho conductor estaba circulando sin permiso de conducir. Ambos motivos son los que han llevado a abrir diligencias contra él.

El resto de la jornada nocturna ha sido tranquila para la ciudad de Salamanca, pues el parte de sucesos de su Policía Local no recoge ningún otro incidente.