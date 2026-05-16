Pillan in fraganti a un conductor drogado al volante y sin permiso válido de conducción en Salamanca

Hace tan solo un día, el viernes, 15 de mayo, la Policía Local junto a la Policía Nacional de Salamanca realizaban diferentes controles en nueve locales de ocio nocturno de la ciudad, lo que se saldaba con más de 90 personas registradas y 17 de ellas identificadas por tenencia de drogas.

En esta ocasión, ha sido el turno de un conductor, que decidió ponerse al control del volante con la presencia de sustancias estupefacientes en el cuerpo y sin el permiso de conducir en regla.

Fue sobre las 02:18 horas, momento en el que las autoridades municipales decidieron parar al hombre, realizarse las pruebas, con positivo de por medio, y dar con un carnet de conducir que no era válido.

A pesar de este incidente, la noche salmantina ha transcurrido con normalidad sin más incidentes de gravedad.