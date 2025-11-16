Pillan por segunda vez en un mes a un conductor al volante con el carné retirado en Peñaranda

Agentes de la Policía Local de Peñaranda sorprendieron este sábado a un hombre conduciendo con una suspensión temporal del permiso de conducir por decisión judicial.

Algo que, de hecho, es la segunda vez que ocurre en menos de un mes. Tal y como la propia ha detallado en sus redes sociales, este mismo conductor fue pillado al volante ya con la suspensión en vigor hace semanas.

Esto supone un delito contra la seguridad vial.