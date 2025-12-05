Pinchazo de ruedas y amenazas durante la madrugada en Puente Ladrillo

Pinchazos de ruedas y amenazas durante la madrugada en Puente Ladrillo

Pasadas las 6:00 horas de este viernes se ha producido un altercado en la calle Borneo, en el barrio de Puente Ladrillo, que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

Al parecer, varios jóvenes habrían sido vistos causando daños a un vehículo estacionado, concretamente pinchando sus ruedas. Además, algunos vecinos alertaron de que los implicados amenazaron con una navaja al propietario del vehículo en dicha calle.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar, identificando a varios de los jóvenes presentes.