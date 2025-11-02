La Policía acude de madrugada hasta la calle Zamora donde localiza una fiesta en un establecimiento dedicado a la venta de gominolas

La Policía Local de Salamanca tuvo que acudir de madrugada hasta la calle Zamora, a las 05:39 horas, tras una llamada de vecinos que alertaban de molestias por ruido a la altura del edificio número 80. Cuando los agentes llegaron al lugar localizaron una fiesta en un establecimiento dedicado a la venta de gominolas, del que tan solo se levantó acta y en el que no constan denuncias.

Según confirman a este medio fuentes municipales, en el interior del kiosco había seis personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con la música alta.

El resto de la noche se ha saldado con una denuncia por decomiso de sustancias estupefacientes en la Gran Vía a las 02:44 horas y por molestias de ruidos en un establecimiento hostelero a las 01:43 horas en la plaza de San Boal, del que también se levantó acta.