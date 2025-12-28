La Policía Local decomisa un cuchillo de grandes dimensiones oculto en una cazadora en la calle Greco

La Policía Local realizó varias intervenciones durante la noche de este sábado, 27 de diciembre, en distintos puntos de la ciudad.

La primera actuación tuvo lugar a las 23:45 horas en la calle Ramón y Cajal, donde los agentes intervinieron y formularon denuncia por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

Ya de madrugada, a las 2:11 horas, en la calle Greco, la Policía procedió al decomiso de un cuchillo de grandes dimensiones que una persona portaba oculto en la cazadora, levantándose la correspondiente actuación por este hecho.

La última intervención destacada se produjo a las 3:12 horas en la avenida Reyes de España, donde un conductor fue denunciado administrativamente tras arrojar una tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l en un control preventivo.