La Policía Local de Salamanca disuelve un botellón a las seis de la mañana de este jueves en la plaza del Maestro Luna
Los agentes acudieron alertados por las molestias que estaban ocasionando unos jóvenes
La Policía Local de Salamanca ha intervenido sobre las 6:00 horas de este jueves en la plaza del Maestro Luna alertados por las molestias que estaban ocasionando unos jóvenes.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que los jóvenes estaban participando en un botellón y procedieron a disolverlo para tranquilidad de los vecinos de la zona.
La plaza del Maestro Luna vuelve a ser así noticia tras la creación del aparcamiento disuasorio en 2023. Su objetivo era el de poner coto a las carreras ilegales y, por el momento, parece que está funcionando.
