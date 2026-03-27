La Policía Local interviene en una fiesta en un piso del centro de Salamanca e identifica a cuatro jóvenes

La Policía Local ha intervenido durante la noche en una fiesta que estaba teniendo lugar en un piso del centro de Salamanca, concretamente en la calle Condes de Crespo Rascón, en el número 39.

Los agentes fueron alertados por otros vecinos pasadas las 22:30 horas de este jueves 26 de marzo; cuando acudieron al lugar identificaron en el interior de la vivienda a cuatro jóvenes que eran los que estaban provocando molestias por los ruidos de la música.

Durante la madrugada, en este caso cerca de las dos y media de la madrugada, agentes de la Policía Local identificaron también a otra personas, en este caso un conductor que dio positivo en la prueba de alcoholemia realizada en un control preventivo que se encontraba en la Gran Vía.