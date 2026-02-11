La Policía Local de Santa Marta localiza a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un peatón

Agentes de la Policía Local de Santa Marta de Tormes han podido localizar a un varón que atropelló a un septuagenario el pasado lunes y se dio a la fuga.

Tal y como informan fuentes del Ayuntamiento de la localidad, la rápida repuesta de los agentes, así como las cámaras de tráfico permitieron identificar al conductor que ahora está siendo investigado.

El accidente de tráfico tuvo lugar este lunes, 9 de febrero, pasadas las 19:00 horas cuando el vehículo atropelló al varón, dejándolo herido en el suelo y huyendo del lugar.

Fue momentos después cuando la Policía Local activó el protocolo de investigación, desplazando al lugar del accidente efectivos que recabaron testimonios y verificaron indicios en la vía.

Además, y tal y como informan desde el Ayuntamiento, se realizó un visionado de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido que había seguido el conductor, así como para obtener datos relevantes para su identificación.

De hecho, a las pocas horas pudo ser localizado el turismo e identificado el presunto autor del atropello que está siendo investigado como responsable de dos presuntos delitos, uno de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

Fuentes de la Policía Local destacan la rapidez en la actuación: "La coordinación de patrullas y el análisis de las imágenes permitieron identificar el vehículo y al conductor en un plazo muy breve, evitando que el caso quedara impune".

Del mismo modo, han querido destacar el papel fundamental de las cámaras de videovigilancia, como arma preventiva, pero, también determinante para una investigación de un delito ya cometido, como es el caso de este atropello.

En ese sentido, Santa Marta de Tormes cuenta con 43 cámaras de control de tráfico ubicadas en Signo XXV, Prado de los Guzmanes, Los Sauces, Los Olivos, Almendares, La Fontana, Valdelagua, Aldebarán, Villas de Valdelagua, Átyka y las calles Norte y Ávila. A esto hay que añadir además los cuatro pasos de peatones inteligentes con cámaras integradas que se habilitaron recientemente en el municipio.