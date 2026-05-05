La Policía Nacional cachea e identifica a un varón tras amenazar al director de un banco y a una trabajadora en el paseo de Carmelitas

Policía Nacional de Salamanca cacheando e identificando a un varón en el paseo de Carmelitas

La Policía Nacional de Salamanca cachea e identifica a un varón tras amenazar al director de un banco y a una trabajadora en el paseo de Carmelitas.

Los hechos han ocurrido a plena luz del día, en torno a las 13:30 horas, generando una gran expectación entre los viandantes que se veían sorprendidos por la intervención policial.

Policía Nacional de Salamanca cacheando e identificando a un varón en el paseo de Carmelitas | Salamanca24horas

Al parecer, y según ha podido saber Salamanca24horas, el varón se encontraba paseando por esa calle portando varios utensilios en distintas bolsas, cuando se ha adentrado en la sucursal bancaria que hay en la esquina entre el paseo de Carmelitas y la calle Wences Moreno, donde se ha producido este encontronazo.

El varón también se ha encarado ante las autoridades presentes momentos antes de su identificación, por lo que los agentes han procedido de inmediato a su identificación antes de dejarlo de nuevo en libertad.