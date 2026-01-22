La Policía Nacional desarticuló en Salamanca dos grupos especializados en robos con fuerza en viviendas durante 2025
Fuentes policiales aseguran que gracias a la labor efectuada por los distintos grupos de investigación se ha logrado neutralizar grupos "altamente móviles, caracterizados por su capacidad para desplazarse rápidamente entre provincias"
Este jueves, la Policía Nacional ha hecho balance de los grupos intinerantes especializados en robos con fuerza en viviendas desarticulados en 2025; en total, las intervenciones se han saldado con un total de 23 grupos desmantelados y 48 personas neutralizadas antes de actuar en Castilla y León.
En lo que a Salamanca respecta, fueron tres las personas detenidas y, en lo que a número de estructuras criminales desarticuladas se refiere, fueron dos.
Gracias a la labor efectuada por los distintos grupos especializados de investigación, se ha logrado neutralizar grupos "altamente móviles, caracterizados por su capacidad para desplazarse rápidamente entre provincias y actuar de forma organizada". En total, se han desarticulado 18 organizaciones y se ha procedido a la detención de 38 de sus integrantes en toda la Comunidad.
Fuentes policiales remarcan la importancia de la labor preventiva puesto que, gracias a ella, se han identificado otros 23 grupos intinerantes y 48 personas que no llegaron a perpetrar ningún hecho delictivo.
Fue, de hecho, la presión policial la que logró que estos grupos abandonaran las ciudades que habían marcado como objetivos, "frustrando así su actividad delictiva".
