La Policía Nacional detiene al conductor de un patinete, positivo en cannabis, tras emprender una peligrosa huida por Salamanca

Un hombre ha sido detenido, como presunto autor de delitos contra la seguridad del tráfico y resistencia y desobediencia graves.

El arresto, llevado a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local, tuvo lugar cuando los agentes se toparon, en la Plaza del Oeste, con un varón que conducía un patinete eléctrico por la acera.

Al dar el alta al conductor, este redujo la velocidad aunque, al observar que los funcionarios bajan del vehículo para proceder a su identifiación, el ahora detenido huyó a gran velocidad del lugar.

En su intento de fuga, el individuo condujo el patinete "de modo totalmente negligente y peligroso", poniendo en riesgo no solo su propia integridad sino también la de los agentes y la de los peatones que tuvieron que maniobrar para evitar ser atropellados.

La persecución, que se prolongó durante cinco minutos, obligó al varón a maniobrar en varias ocasiones en dirección prohibida y a saltarse varios semáforos en rojo.

onductor maniobró en varias ocasiones por dirección prohibida, se saltó varios semáforos en rojo, y circuló repetidamente por la acera con la finalidad de eludir la intervención policial. Finalmente, el varón fue interceptado, oponiendo gran resistencia a su detención y con una actitud "para nada colaborativa".

Fuentes policiales han referido que durante la detención el individuo arrojó un trozo de sustancia estupefaciente, al parecer hachís, por lo que fue propuesto para sanción según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Una vez en dependencias policiales, los agentes le efectuaron un test de drogas que arrojó, como resultado, positivo en cannabis.