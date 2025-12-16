La Policía Nacional detiene al hombre que arrojó droga al río tras ser interceptado

Agentes de la Policía Nacional han detenido, tal y como ha podido confirmar este medio, al varón que el pasado lunes fue localizado conduciendo forma negiglente en el puente Juan Carlos I y que, como avanzó Salamanca24horas, al ser interceptado arrojó droga al río.

Cabe recordar que el aviso fue recibido a las 17:30 horas alertando de que el conductor de un vehículo, concretamente una furgoneta, conducía en dirección contraria.

Así pues, en el lugar se personaron varias dotaciones de la Policía Nacional que, posteriormente, solicitaron la intervención de los Bomberos para para recuperar la droga.

El incidente generó gran retención en la zona, por lo que también se requirió la intervención de agentes de la Policía Local de Santa Marta para regular el tráfico.