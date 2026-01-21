La Policía Nacional detiene a una mujer en Salamanca tras quedarse con un compresor de 40.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer, presunta autora de un delito de apropiación indebida al adquirir para su propia empresa un compresor que no había pagado.

Tal y como han referido fuentes oficiales, la ahora detenida se hizo pasar por el verdadero comprador llegando, incluso, a firmar en su nombre el parte de entrega y facilitando su DNI resultando, estos, los correspondientes a un hombre que anteriormente había trabajado a en su empresa.

Los hechos se remontan a principios de este año, cuando, explican las mismas fuentes "el comprador adquirió el compresor a una empresa de Alemania la cual haría la remisión a través de una empresa de reparto".

Este, al no recibir la máquina, contactó con la empresa vendedora, la cual le indicó que el compresor había sido correspondientemente remitido y entregado facilitándole, a modo de prueba, una copia del parte de entrega realizado. En el mismo constaba su número de DNI y una firma, no habiendo autorizado a nadie para utilizar sus datos.

En el documento de entrega figuraba como dirección de remisión una empresa situada en el Polígono el Montalvo, en la que el damnificado había trabajado anteriormente.

Una vez realizadas las gestiones de investigación, el compresor fue entregado a su legítimo propietario y la mujer, por su parte, ha pasado a disposición judicial.