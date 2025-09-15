La Policía Nacional detiene en Salamanca a un hombre reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Provincial de Cáceres por un delito de tráfico de drogas.

La intervención se produjo de madrugada, sobre la 01:20 horas del pasado 10 de septiembre, dentro del dispositivo especial puesto en marcha con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad. Este refuerzo de seguridad se enmarca en el Plan estratégico de respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas de ocio, así como en el protocolo para el control de armas blancas y objetos peligrosos.

Durante una inspección en un bar del barrio trastormesino, los agentes observaron cómo uno de los clientes salía precipitadamente por la puerta trasera e iniciaba la huida. Tras una persecución por varias calles, en la que desoyó las órdenes de alto de los policías, el hombre fue interceptado a unos 600 metros del local.

En el cacheo posterior se le intervino un envoltorio con una sustancia vegetal marrón, presuntamente hachís, lo que motivó una denuncia por tenencia de drogas para autoconsumo. El individuo, que no portaba documentación, facilitó verbalmente un nombre falso.

Una vez en dependencias policiales, los agentes comprobaron su verdadera identidad y descubrieron que estaba siendo buscado por la Audiencia Provincial de Cáceres, que ordenaba su ingreso en prisión. Tras ser puesto a disposición judicial, el juzgado en funciones de guardia decretó su inmediato ingreso en prisión.