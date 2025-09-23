La Policía Nacional detiene en Salamanca a un hombre acusado de estafar a varios clientes con falsas reformas

Uno de los efectivos de la Policía Nacional POLICÍA NACIONAL. Foto de archivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca al presunto autor de un delito de estafa tras engañar a varias personas a las que, refieren fuentes oficiales, ofrecía supuestas reformas que nunca llegaba a realizar.

La investigación comenzó gracias a la denuncia interpuesta por una mujer que aseguró haber sido víctima del ahora detenido.

Tal y como relató, contactó con el sospechoso para llevar a cabo una reforma en su domicilio y, tras acordar un presupuesto de mil euros, la víctima le realizó el pago a través de Bizum.

Sin embargo, llegado el plazo previsto para el inicio de las labores, el albañil no se presentó y se excusó de diversas maneras. Llegó, incluso, a solicitar más dinero a la afectada.

La mujer explicó a los agentes que tramitaron la denuncia que con anterioridad había confiado en él para una obra que concluyó satisfactoriamente, por lo que en ningún moemento sospechó que pudiera tratarse de un fraude.

Una vez recabados los datos, los investigadores identificaron al estafador y procedieron a su localización y arresto.

Según las pesquisas, el detenido habría utilizado el mismo método con varios perjudicados quienes, tras abonar las cantidades pactadas, nunca llegaron a ver comenzadas las obras por las que se le había contratado.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas antes de poner los hechos en conocimiento del juzgado en funciones de guardia.