La Policía Nacional detiene en Salamanca a un hombre que llevaba meses recluido en su domicilio para no ingresar en prisión

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que permanecía recluido en su vivienda en Salamanca desde hacía varios meses, eludiendo una orden judicial de ingreso en prisión emitida el pasado mes de junio por un delito de malos tratos.

La intervención, que tuvo lugar la semana pasada, fue el cierre de una investigación efectuada por los agentes de la Comisaría, quienes lograron localizar el lugar donde se ocultaba el fugitivo.

Una vez los funcionarios corroboraron que el hombre se encontraba en el interior del domicilio, se procedió a solicitar al juzgado la autorización necesaria para poder acceder a la vivienda. Así pues, y tras la expedición del mandamiento de entrada y registro, los policías entraron en el inmueble y procedieron a su detención.

Según refieren fuentes policiales, el individuo adoptó medidas extremas para evitar ser arrestado en cuanto tuvo constancia de la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

De hecho, abandonó su puesto de trabajo, vendió su vehículo y se encerró en la vivienda sin volver a pisar la calle. Para sostener este aislamiento prolongado, personas de su entorno más cercano se encargaban de suministrarle alimentos, tabaco y otros productos básicos, con el fin de evitar que saliera al exterior.

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición judicial y trasladado para su ingreso inmediato en prisión.