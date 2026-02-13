La Policía Nacional detiene en Salamanca a un individuo por cometer varias estafas continuadas con un modus operandi "novedoso"

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre por cometer varias estafas empleando "un modus operandi particular y novedoso".

El método, explican fuentes policiales, consistía en la compra online de grandes cantidades de productos (joyas, gafas de distintas marcas, perfumes, relojes...) para, posteriormente, devolverlos de forma fraudulenta al hacer el 'cambiazo' por otros productos o por productos similares ya usados.

Todos estos objetos eran vendidos en plataformas de compraventa online.

Tras abrir una investigación, los agentes corroboraron la relación directa del individuo con la comercialización de los efectos fraudulentos.

En cuanto al perjuicio económico, los agentes valoran que asciende a 114.183,36 € para una de las empresas y y 4.136,85 € para otra empresa víctima también de estos chanchullos.

Así pues, se procedió a la detención del presunto autor y se procedió al registro de su domicilio, durante el que se incautaron numerosos productos adquiridos en compras online en diferentes establecimientos y los cuales, además, estaban en venta en plataformas de compraventa en internet.

Una vez arrestado, fue trasladado a dependencias policiales para pasar, posteriormente, a diposición judicial.