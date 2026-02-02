La Policía Nacional detiene en Salamanca a un reincidente tras protagonizar varios robos a ancianos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca al autor de varios delitos contra la propiedad.

En el primero de estos hechos, explican fuentes policiales, el autor forzó una furgoneta para sustraer los objetos que había en su interior mientras que, en el segundo, robó el dinero que una víctima había sacado del banco.

El tercer hecho delictivo, refieren estas mismas fuentes, se trataría de un robo en el que el delincuente habría empleado la fuerza y la intimidación para hacerse con una cadena de oro que la víctima llevaba puesta.

El ahora detenido habría escogido víctimas de la tercera edad, aprovechándose de su vulnerabilidad para lograr con éxito su cometido.

Dadas las características similares que presentaban los episodios delictivos, los agentes iniciaron una exhaustiva investigación concluyendo, esta, con la identificación y detención del individuo quien ya contaba con hasta nueve antecedentes por hechos similares.