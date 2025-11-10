La Policía Nacional detiene a un varón que llevaba un patinete robado

La Policía Nacional ha detenido a un varón por la sustracción de un patinete eléctrico que llevaba consigo el momento de la detención. Los agentes recibieron un aviso del robo de dicho vehículo y al llegar al lugar observaron como una furgoneta abandonaba el lugar rapidamente por lo que procedieron a su interceptación para identificar a los ocupantes.

Una vez detenida la furgoneta, los agentes identificaron a dos jóvenes y al proceder a la inspección del interior del vehículo localizaron el patinete en la parte trasera. Uno de los ocupantes de la furgoneta aseguró que era de su propiedad, pero al realizar las gestiones pertinentes sobre el patinete, se pudo comprobar que el mismo figuraba denunciado como sustraído de la calle Gran Vía de esta ciudad.

El patinete sustraído era utilizado por su propietario para el reparto y lo había dejado estacionado a primera hora de la mañana, durante menos de un minuto, para realizar una entrega. Cuando salió pudo ver que no estaba en el lugar que lo había dejado aparcado, observando a un varón que se alejaba montado en él.

Ante los hechos expuestos, se procedió a la detención de uno de los varones por un presunto delito de hurto siendo trasladado a dependencias policiales junto con el patinete sustraído para la entrega a su legítimo propietario. Una vez finalizados los trámites documentales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, a cuya disposición pasó el detenido.