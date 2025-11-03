La Policía Nacional interviene en una pelea con arma blanca en la calle Marineros

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca se han personado en la tarde de este lunes en la calle Marineros, ubicada en Barrio Blanco, tras recibir un aviso en el que se alertaba de un posible altercado entre varias personas.

Según ha podido confirmar Salamanca24horas.com, uno de los implicados habría esgrimido un cuchillo durante la discusión, lo queha motivado la rápida intervención policial, así como el llamativo despliegue, poco antes de las 19:00 horas.

Intervención Policía Nacional en la calle Marineros

Afortunadamente, el incidente no se ha cobrado heridos y los agentes, por su parte, han logrado contener la situación e incautar el arma blanca.

Asimismo, ninguno de los involucrados ha sido detenido.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del suceso y la posible responsabilidad de los implicados.