La Policía Nacional registra el fumadero en el que tuvo lugar un tiroteo el pasado lunes

En la mañana de este jueves, un fuerte despliegue policial ha sorprendido a los vecinos de la calle Santa Rosa de Lima, ubicada en el barrio de Pizarrales.

Varios furgones de la Policía Nacional, entre ellos uno de la Brigada de Policía Científica, han ocupado buena parte de la vía para llevar a cabo la entrada a un fumadero situado en la citada calle. Esta operación, como ha podido confirmar Salamanca24horas, estaría directamente relacionada con el tiroteo ocurrido en la tarde del pasado lunes.

Intervención Policía Nacional calle de Santa Rosa de Lima

Mientras en el interior del lugar se desarrollaban las diligencias correspondientes, varios efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) han permanecido custodiando la puerta de la casa, vigilando y controlando el acceso y garantizando el éxito del operativo.

Intervención Policía Nacional calle de Santa Rosa de Lima

Como ha podido confirmar Salamanca24horas, las personas que en ese momento se encontraban en el interior del fumadero han sido desalojadas y trasladadas a una calle colindante mientras se realizaban las correspondientes inspecciones.

Los agentes han abandonado el lugar portando varias cajas que se encontraban en el interior del local.