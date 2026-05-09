La Policía de Salamanca investiga un posible caso de violación a un joven de 22 años

La Policía de Salamanca se encuentra investigando un posible caso de violación a un joven, varón, de 22 años.

Según informaciones a las que ha tenido acceso Salamanca24horas, el joven fue encontrado en una cuneta de un pueblo del alfoz, siendo llevado posteriomente hasta Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde ingresó alrededor de las ocho de la mañana de este sábado 9 de mayo.

El varón, natural de Salamanca, fue hallado con la vestimenta, el pantalón y la ropa interior, rasgada. Además, presentaba un fuerte desgarro anal, que, al parecer, le habría provocado una abundante pérdida de sangre.

La investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos se encuentra abierta.