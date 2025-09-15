La Policía de Salamanca localiza a un grafitero en la calle Alfonso X el Sabio

Los agentes de la Policía Local, durante la madrugada de este lunes, se han visto obligados a intervenir hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la capital del Tormes.

La primera actuación tenía lugar en la calle Alfonso X el Sabio. A las 2:07 horas, los funcionarios policiales localizaban e identificaban a una persona vinculada a la comisión de actos vándalicos concretamente, a la realización de grafitis.

Un minuto después, a las 2:08 horas, los agentes interceptaban a una persona como autora de un presunto delito contra la segurida vial al conducir, refieren fuentes oficiales, un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Las intervenciones policiales concluían a las 2:50 horas en la calle Perdones, lugar en el que se procedía al decomiso de sustancias estupefacientes.