La Policía de Salamanca localiza a un grafitero en la calle Alfonso X el Sabio
En total, los agentes han intervenido hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la capital salmantina
Los agentes de la Policía Local, durante la madrugada de este lunes, se han visto obligados a intervenir hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la capital del Tormes.
La primera actuación tenía lugar en la calle Alfonso X el Sabio. A las 2:07 horas, los funcionarios policiales localizaban e identificaban a una persona vinculada a la comisión de actos vándalicos concretamente, a la realización de grafitis.
Un minuto después, a las 2:08 horas, los agentes interceptaban a una persona como autora de un presunto delito contra la segurida vial al conducir, refieren fuentes oficiales, un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Las intervenciones policiales concluían a las 2:50 horas en la calle Perdones, lugar en el que se procedía al decomiso de sustancias estupefacientes.
