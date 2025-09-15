La Policía de Salamanca localiza a un grafitero en la calle Alfonso X el Sabio

En total, los agentes han intervenido hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la capital salmantina

Coche de la Policía Local | Foto de archivo
Coche de la Policía Local | Foto de archivo

Los agentes de la Policía Local, durante la madrugada de este lunes, se han visto obligados a intervenir hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de la capital del Tormes.

La primera actuación tenía lugar en la calle Alfonso X el Sabio. A las 2:07 horas, los funcionarios policiales localizaban e identificaban a una persona vinculada a la comisión de actos vándalicos concretamente, a la realización de grafitis.

Un minuto después, a las 2:08 horas, los agentes interceptaban a una persona como autora de un presunto delito contra la segurida vial al conducir, refieren fuentes oficiales, un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Las intervenciones policiales concluían a las 2:50 horas en la calle Perdones, lugar en el que se procedía al decomiso de sustancias estupefacientes.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats