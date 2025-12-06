El posible desprendimiento de una teja moviliza a Bomberos y obliga a cortar un carril en la calle Filipinas
Una teja estaba a punto de caerse y Bomberos ha acudido a solucionar el incidente
Alrededor de las 11:30 horas de este sábado 6 de diciembre, Bomberos de Salamanca han tenido que desplazarse hasta la calle Filipinas.
Tal y como han explicado a SALAMANCA24HORAS, se ha tratado de un incidente relacionado con una teja que, al parecer, estaba a punto de caerse. Antes de que esto llegase a suceder, han procedido a su correcta colocación para impedirlo.
Hasta allí también han acudido agentes de la Policía Local de Salamanca, con el objetivo de cortar un carril y redirigir el tráfico mientras se desarrolla la operación.
